Минэнерго объяснило возможные санкции США попыткой повлиять на рынок

Власти США, объявившие о введение новых санкций в отношении России из-за «дела Скрипалей», пытаются таким образом повлиять на рынок, заявил первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер, сообщает ТАСС.
«Это попытка неконкурентоспособными способами влиять на рынок, это крайне вредно для рынка, для потребителей», — сказал он журналистам. Текслер добавил, что любые попытки ограничить возможности России оказывают влияние на состояние рынка, и потребители в этом не заинтересованы.
8 августа в Госдепе США объявили о планах ввести против России санкции из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Великобритании.
Новые ограничения планируется вводить в два этапа. На первом предлагается запретить экспорт в Россию товаров двойного назначения, а на втором добавить ограничения для внешней торговли страны. При этом в Госдепе заявили, что санкции не будут вводиться, если в течение трех месяцев Москва предоставит доказательства неприменения химического или биологического оружия.
В российском МИДе заявили, что требования американской стороны являются неприемлемыми, а Вашингтон осознанно ухудшает отношения с Москвой. На новые ограничения США Россия пообещала ответить зеркальными мерами.