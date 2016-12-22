Россия продолжит покупать нефть у Ирана вопреки санкциям

Власти Китая, России и Индии заявили о планах продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на санкции, которые Соединенные Штаты ввели в отношении Ирана, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, введенные США ограничения затруднят способность иностранных инвесторов вкладывать деньги в нефтяные месторождения, расположенные в Иране.

«Азиатские нефтяные инвесторы в иранских проектах в последние месяцы обнаружили, что они не могут полагаться на своих обычных банковских партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах для перевода средств на проекты в Иране», — пишет издание.

По словам представителей нефтяных компаний и разработчиков нефтегазовых месторождений, в связи со сложившейся ситуацией произошла задержка нескольких сделок на миллиарды долларов.

Китайская Sinopec вела переговоры о вложении $3 млрд в гигантское нефтяное месторождение в Тегеране. По словам близких к Sinopec источников, эта сделка должна была завершиться в июле, однако китайская компания до сих пор пытается найти соответствующие банковские каналы для транзакции.

Аналогичные проблемы возникли у China National Petroleum Corp. (CNPC). Государственная компания планировала инвестировать $1 млрд в проект добычи иранского природного газа, однако теперь рассматривает возможность выхода из сделки в связи с санкциями США.

Российская АО «Зарубежнефть», как отмечает WSJ, в марте договорилась о предварительном контракте на разработку двух небольших месторождений на сумму $700 млн. По словам иранских подрядчиков, компания обещала завершить сделку в июне, однако продолжает откладывать соглашение.

Кроме того, индийская ONGC и индонезийская Pertamina, договорившиеся вкладывать в нефтегазовые месторождения в Иране, выражают неуверенность в инвестировании.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении снятых в 2015 году санкций против Ирана 6 августа. Первая​ часть санкций была активирована 7 августа, а вторая часть ограничений вступит в силу с 5 ноября. Именно тогда Штаты наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, секторы энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.​