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Air France передала СК свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля
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Air France передала СК свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля
Гибель журналистов в ЦАР, 17:50
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Air France передала СК свидетельство о смерти журналиста Орхана Джемаля

Компания Air France, самолетом которой в Россию были доставлены тела убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналистов, предоставила СК России документы, в том числе свидетельство о смерти Орхана Джемаля. Об этом РБК сообщили в ведомстве.​ Документ будет выдан следователями вдове журналиста по ее требованию.

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31 июля в ЦАР недалеко от города Сибю обнаружили тела военкора Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Министр информации ЦАР Максим Казаги заявил РБК, что техника и деньги, которые были у журналистов, на месте убийства не найдены.

В Центре управления расследованиями (ЦУР) заявили, что погибшие поехали в Африку для съемок документального фильма о работе частной военной компании Вагнера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о съемках фильма про ЧВК «околесицей».

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Теги: журналисты , ЦАР , Убийство
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