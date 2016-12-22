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Готовившего теракт в Казанском соборе сторонника ИГ приговорили к 5 годам
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Готовившего теракт в Казанском соборе сторонника ИГ приговорили к 5 годам
Общество, 15:12
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Готовившего теракт в Казанском соборе сторонника ИГ приговорили к 5 годам

Суд приговорил фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга Евгения Ефимова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он признался в изготовлении взрывчатки для подрыва собора. Как уточняет «РИА Новости», Ефимов раскаялся в содеянном.

«Я хотел бы извиниться перед государством, прокурором и жителями Санкт-Петербурга за то, что хотел совершить такое зверское преступление», — сказал Ефимов.

​Он рассказал, что искал в интернете ответы на «идеологические вопросы» и зашел на сайты, оправдывающие терроризм. После этого он связался с воевавшими в Сирии боевиками «Исламского государства» (запрещена в России). Они убедили его устроить теракт. Ефимов отметил, что усомнился в правильности своих действий еще во время изготовления взрывчатки.

Он добавил, что намерен заниматься подготовкой к поступлению в вуз во время отбывания срока. Ефимов рассказал, что дает в СИЗО уроки иностранного языка своим сокамерникам.

Выборгский районный суд арестовал Ефимова 15 декабря 2017 года. Ему вменяли ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

14 декабря 2017 года сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали Шамиля Омаргаджиева, Алисхана Эсмурзиева и Фируза Калавурова по делу о подготовке теракта в Петербурге. Тогда они свою вину не признали. В июне 2018 года Омаргаджиева приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб. Его признали виновным по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия) и ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении). Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Теги: Казанский собор , Теракт
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