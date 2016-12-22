По делу о подготовке теракта в Казанском соборе вынесли первый приговор

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал Шамиля Омаргаджиева виновным по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в «ТамТам».
«Омаргаджиев вину признал. В содеянном раскаялся», — говорится в сообщении.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия) и ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Суд приговорил Омаргаджиева к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. руб.
Следствие установило, что Омаргаджиев знал о намерении другого фигуранта дела Евгения Ефимова совершить теракт, но не сообщил об этом правоохранительным органам. Кроме того, он хранил у себя автомат Калашникова и патроны к нему.
Омаргаджиев (уроженец Дагестана), а также Алисхан Эсмурзиев (уроженец Ингушетии) и Фируз Калавуров (гражданин Таджикистана) были задержаны сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 14 декабря 2017 года. Тогда подозреваемые свою вину не признали и заявили, что оружие им подбросили. В том же месяце были арестованы их соучастники Евгений Ефимов и Антон Кобц, планировавшие подорвать Казанский собор.
ФСБ в декабре сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семерых сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», которые планировали совершить атаку «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан, и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей».