Арестован подозреваемый в подготовке взрыва в Казанском соборе

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Евгения Ефимова за изготовление взрывчатки. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в Telegram, он планировал взорвать Казанский собор.

Ефимов подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), он арестован до 13 февраля 2018 года.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Санкт-Петербурге деятельности сторонников ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России), планировавших осуществить теракт в городе 16 декабря.

Видео: Центром общественных связей ФСБ

По данным ведомства, задержанные планировали совершить теракты «в местах массового нахождения людей, в том числе в одном из культовых учреждений» Санкт-Петербурга. Руководство ячейкой осуществлялось из-за границы по мессенджеру Telegram. При задержании силовики обнаружили тротиловые шашки и другую взрывчатку.