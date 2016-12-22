В Кремле заявили о непредсказуемости действий Вашингтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона непредсказуемы, передает корреспондент РБК.

«Сейчас от Вашингтона можно ждать что угодно. Это весьма непредсказуемый участник международных дел», — ответил Песков на вопрос, дойдут ли США в новых санкциях против России до запрета полетов компании «Аэрофлот» в Вашингтон.

Песков отметил, что пока ни о каких запретах речи не идет, официальных заявлений на этот счет в Кремле не слышали.

Песков также заявил, что власти России считают «категорически неприемлемой» увязку санкций с отравлением Скрипалей. Он подчеркнул, что не может быть и речи о применении Россией химического оружия.

Госдепартамент США заявил, что намерен ввести новые санкции в отношении России из-за отравления Скрипалей в британском Солсбери. Первые ограничения подразумевают запрет на экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения. Санкции начнут действовать 22 августа.

Если Москва не предоставит гарантии ​неприменения химического или биологического оружия, будут введены новые санкции, которые могут ​заключаться в снижении уровня дипотношений, сокращении объема внешней торговли и запрете «Аэрофлоту» летать в США. В связи с этим акции компании утром 9 августа упали на 11%.

По мнению Вашингтона, Москва нарушила международное право, применив «Новичок» против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия отрицает причастность к отравлению в Солсбери.