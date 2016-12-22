Цб повысил курс евро на 3 руб.

Банк России повысил на 10 августа курс доллара до 66,28 руб., евро — до 76,82 руб., говорится в сообщении регулятора. Таким образом, курс доллара повышен на 2,69 руб., а евро — на 3 руб.

На фоне объявления 8 августа Госдепартаментом США о намерении ввести новые санкции в отношении России доллар впервые с 2016 года превысил 66 руб, а евро преодолел планку в 77 руб. К настоящему моменту на торгах Мосбиржи доллар торгуется ниже 66 руб.

Первый этап санкций будет введен в конце августа в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Он подразумевает запрет на поставку в Россию американской электроники двойного назначения. Если Москва не пообещает не применять химическое оружие и не допустит международных экспертов, то возможен второй этап ограничений, включающий запрет на полеты «Аэрофлота» в США и отказ в банковских кредитах.