ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,66 65,27 EUR Нал. 77,25 75,74 USD Бирж. 66,01 +0,46 EUR Бирж. 76,51 +0,39 USD ЦБ. 66,29 +2,69 EUR ЦБ. 76,83 +3,00 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6290,04 -198,51 IMOEX 2282,06 -0,48% RTSI 1089,21 -2,21% Brent 72,37 +0,49% DJIA 25583,75 -0,18% Nasdaq 7888,33 +0,06%
Курс доллара опустился ниже 66 руб. после резкого роста
Лента новостей
ФАН отреагировало на связь своего военкора с погибшими в ЦАР журналистами 15:05, Общество Суд в Киеве оставил без изменений продление ареста Надежде Савченко 15:04, Политика Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб. 14:52, Финансы В Ростовской области обнаружили захоронение старше египетских пирамид 14:39, Общество Названы крупнейшие ипотечные банки России в 2018 году 14:31, Недвижимость Пригожин опроверг связь с разработкой золота в ЦАР 14:28, Бизнес Аналитики оценили потери «Аэрофлота» от новых санкций США 14:26, Бизнес В Эстонии торфяной пожар помешал найти выпущенную НАТО ракету 14:25, Политика ICO собрали $8,3 млрд во втором квартале 2018 года 14:25, Крипто Порошенко назвал сроки перехода армии на приветствие «Слава Украине!» 14:13, Политика Силуанов объяснил падение российского рынка 14:13, Экономика Свидетели не могут объяснить, что случилось: история странного ДТП 14:00, Авто Дихотомия Трампа: что пишут западные СМИ о новых антироссийских санкциях 13:51, Политика Цб повысил курс евро на 3 руб. 13:44, Финансы Песков сообщил о ходе рассмотрения Кремлем прошения о помиловании Сенцова 13:40, Политика Evraz заявил об отсутствии планов продавать активы в США 13:36, Экономика ВТБ получил за долги долю в зерновом терминале в Новороссийске 13:33, Бизнес В Кремле заявили о непредсказуемости действий Вашингтона 13:33, Политика Кремль ответил «горячим головам» на обвинения в спонсировании терроризма 13:24, Политика Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования 13:18, Политика СК Белоруссии задержал главреда агентства БелаПАН по «делу БелТА» 13:17, Общество «Ямал СПГ» приступил к отгрузке сжиженного газа со второй линии завода 13:16, Бизнес Pantera Capital: не нужно волноваться из-за ETF, рынок еще в начале пути 13:15, Крипто Глава МИД Великобритании поблагодарил США за позицию по химоружию 13:08, Политика Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита 13:00, Политика Курс доллара опустился ниже 66 руб. после резкого роста 12:58, Экономика Нападающий сборной России Федор Смолов перешел в «Локомотив» 12:57, Спорт Кремль назвал неприемлемой увязку новых санкций с отравлением Скрипалей 12:50, Политика
Курс доллара опустился ниже 66 руб. после резкого роста
Экономика, 12:58
0
Курс доллара опустился ниже 66 руб. после резкого роста
Курс рубля и основные показатели Мосбиржи вышли из резкого падения, произошедшего утром на открытии торгов. Стоимость доллара вновь опустилась ниже 66 руб.
Фото: Владислав Шатило / РБК

После резкого падения на открытии торгов Мосбиржи курс отечественной валюты скорректировался. Стоимость доллара вновь снизилась ниже рекордной отметки в 66 руб., свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:30 мск стоимость валюты США опустилась до отметки в 65,93 руб. До этого, утром в четверг, курс доллара доходил до отметки выше 66,5 руб., достигнув уровня ноября 2016 года.

Стоимость российской валюты по отношению к евро также подверглась корректировке. К 12:30 мск курс европейской валюты опустился до 76,37 руб. В первые минуты после открытия торгов из-за падения курса рубля стоимость евро превышала 77 руб., достигая отметки в 77,23 руб.

Основные биржевые индексы, несмотря на снижение, вышли из резкого падения. Индекс Мосбиржи достиг уровня в 2285 пунктов со снижением с начала торгов на 0,27%. Индекс РТС не сумел вновь подняться выше ровня 1100 и зафиксировался на отметке около 1092 (падение на 1,96%).

Как пояснил РБК старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай, коррекция курса рубля произошла вследствие фиксации прибыли теми, кто накануне купил большие объемы американской валюты.

«Не исключено, что Минфин мог приостановить интервенции, как это было в апреле этого года. Но нужно понимать, что вчерашняя публикация законопроекта [о санкциях против России] выступила просто катализатором — фундаментальные факторы давно сложились не в пользу рубля. Сальдо счета текущих операций в августе меньше, чем объемы покупки валюты Минфином. Таким образом, если Минфин продолжит интервенции, сальдо не сможет их покрыть. Также предстоит погашение внешнего долга, отмена репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний», — полагает Порывай.

По оценке аналитика, доллар может еще вырасти в связи с новыми санкциями США. В худшем случае американская валюта может пробить потолок в 70 руб. за доллар. «Если упомянутые [в законопроекте о санкциях] госбанки попадут в SDN-лист, то американская валюта может подорожать заметно выше 70 руб за доллар, если нет, то курс остановится на 67 руб.», — уверен аналитик Райффайзенбанка.

Курс доллара превысил 66 руб. на фоне подготовки новых санкций США
Экономика

В течение четверга динамика валютных курсов стабилизируется, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, это произойдет из-за того, что первые эмоции участников торгов улеглись, основной отток нерезидентов из ОФЗ завершился (около 12:00 мск индекс гособлигаций развернулся от минимумов на 136,59 п.), а нефть марки Brent остановилась на стоимости чуть выше $72 за баррель. «Вчерашняя реакция была слишком эмоциональной: речь идет пока лишь о внесении законопроекта в конгресс, и совсем не факт, что он будет принят в текущем виде и рассматривать его будут после каникул, осенью», — считает эксперт.

По словам Бахтина, у Минфина большие планы по покупке валюты в августе-сентябре, но вчера из-за высокой волатильности ЦБ валюту не покупал, не произойдет этого и 9 августа. Этот фактор снижает эффект интенсивной распродажи ОФЗ и акций Сбербанка, которая прошла вчера на фоне новостей о новых возможных санкциях. «Соответственно, давление на рубль в ближайшее время при прочих равных постепенно должно сходить — оно уже снижается, по мере стабилизации ситуации на рынке отечественных долговых бумаг. Не исключено, что до конца недели курс доллара может скорректироваться вниз и составить 63–64,5 руб. за доллар», — сказал он в разговоре с РБК.

Резкое падение основных биржевых показателей и курса рубля произошло на фоне сообщений о введении новых санкций США в отношении России. Накануне, 8 августа, Вашингтон объявил о введении санкционных мер в связи с «делом Скрипаля» — отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, в причастности к которому подозреваются российские спецслужбы.

Замах на рубль: почему российский рынок поверил в санкции
Экономика

Первый пакет санкций должен быть введен в районе 22 августа. Он будет подразумевать запрет на поставку в Россию электроники двойного назначения, дублируя таким образом уже существующие ограничения. Второй раунд санкций может быть открыт в том случае, если Россия в течение трех месяцев не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит в страну международных инспекторов. В этом случае США планируют минимизировать торговые связи с Россией и снизить уровень дипломатических контактов. Речь также может идти о запрете полетов «Аэрофлота» в США (сейчас эта авиакомпания является единственной, выполняющей регулярное прямое авиасообщение между двумя странами).​

Авторы: Георгий Тадтаев, Анна Михеева.
Теги: Курс рубля , валюты , санкции
Главное
Силуанов объяснил падение российского рынка Экономика
Главное
Силуанов объяснил падение российского рынка Экономика
Что происходит на финансовом рынке России. Главное Экономика
Доллар и евро подорожали в обменниках на 1,4–2,5 руб. Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter