Курс доллара опустился ниже 66 руб. после резкого роста

Курс рубля и основные показатели Мосбиржи вышли из резкого падения, произошедшего утром на открытии торгов. Стоимость доллара вновь опустилась ниже 66 руб.

Фото: Владислав Шатило / РБК

После резкого падения на открытии торгов Мосбиржи курс отечественной валюты скорректировался. Стоимость доллара вновь снизилась ниже рекордной отметки в 66 руб., свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:30 мск стоимость валюты США опустилась до отметки в 65,93 руб. До этого, утром в четверг, курс доллара доходил до отметки выше 66,5 руб., достигнув уровня ноября 2016 года.

Стоимость российской валюты по отношению к евро также подверглась корректировке. К 12:30 мск курс европейской валюты опустился до 76,37 руб. В первые минуты после открытия торгов из-за падения курса рубля стоимость евро превышала 77 руб., достигая отметки в 77,23 руб.

Основные биржевые индексы, несмотря на снижение, вышли из резкого падения. Индекс Мосбиржи достиг уровня в 2285 пунктов со снижением с начала торгов на 0,27%. Индекс РТС не сумел вновь подняться выше ровня 1100 и зафиксировался на отметке около 1092 (падение на 1,96%).

Как пояснил РБК старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай, коррекция курса рубля произошла вследствие фиксации прибыли теми, кто накануне купил большие объемы американской валюты.

«Не исключено, что Минфин мог приостановить интервенции, как это было в апреле этого года. Но нужно понимать, что вчерашняя публикация законопроекта [о санкциях против России] выступила просто катализатором — фундаментальные факторы давно сложились не в пользу рубля. Сальдо счета текущих операций в августе меньше, чем объемы покупки валюты Минфином. Таким образом, если Минфин продолжит интервенции, сальдо не сможет их покрыть. Также предстоит погашение внешнего долга, отмена репатриации валютной выручки для попавших под санкции компаний», — полагает Порывай.

По оценке аналитика, доллар может еще вырасти в связи с новыми санкциями США. В худшем случае американская валюта может пробить потолок в 70 руб. за доллар. «Если упомянутые [в законопроекте о санкциях] госбанки попадут в SDN-лист, то американская валюта может подорожать заметно выше 70 руб за доллар, если нет, то курс остановится на 67 руб.», — уверен аналитик Райффайзенбанка.

В течение четверга динамика валютных курсов стабилизируется, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его словам, это произойдет из-за того, что первые эмоции участников торгов улеглись, основной отток нерезидентов из ОФЗ завершился (около 12:00 мск индекс гособлигаций развернулся от минимумов на 136,59 п.), а нефть марки Brent остановилась на стоимости чуть выше $72 за баррель. «Вчерашняя реакция была слишком эмоциональной: речь идет пока лишь о внесении законопроекта в конгресс, и совсем не факт, что он будет принят в текущем виде и рассматривать его будут после каникул, осенью», — считает эксперт.

По словам Бахтина, у Минфина большие планы по покупке валюты в августе-сентябре, но вчера из-за высокой волатильности ЦБ валюту не покупал, не произойдет этого и 9 августа. Этот фактор снижает эффект интенсивной распродажи ОФЗ и акций Сбербанка, которая прошла вчера на фоне новостей о новых возможных санкциях. «Соответственно, давление на рубль в ближайшее время при прочих равных постепенно должно сходить — оно уже снижается, по мере стабилизации ситуации на рынке отечественных долговых бумаг. Не исключено, что до конца недели курс доллара может скорректироваться вниз и составить 63–64,5 руб. за доллар», — сказал он в разговоре с РБК.

Резкое падение основных биржевых показателей и курса рубля произошло на фоне сообщений о введении новых санкций США в отношении России. Накануне, 8 августа, Вашингтон объявил о введении санкционных мер в связи с «делом Скрипаля» — отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, в причастности к которому подозреваются российские спецслужбы.

Первый пакет санкций должен быть введен в районе 22 августа. Он будет подразумевать запрет на поставку в Россию электроники двойного назначения, дублируя таким образом уже существующие ограничения. Второй раунд санкций может быть открыт в том случае, если Россия в течение трех месяцев не сможет предоставить гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит в страну международных инспекторов. В этом случае США планируют минимизировать торговые связи с Россией и снизить уровень дипломатических контактов. Речь также может идти о запрете полетов «Аэрофлота» в США (сейчас эта авиакомпания является единственной, выполняющей регулярное прямое авиасообщение между двумя странами).​