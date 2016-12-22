ФБР сообщило генконсульству России о задержании еще нескольких россиян

ФБР официально уведомило российскую дипмиссию о задержании еще нескольких человек, называющих себя гражданами России. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь российского генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане России, эта информация сейчас проверяется», — сказал он.

6 августа в США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. 7 августа Минюст США назвал имена задержанных, это Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. 8 августа сотрудникам генконсульства России удалось посетить задержанного Суверина.

Би-би-си выяснило, что Дедусев, Тупикин и Ливадный участвовали в преступной схеме: они представлялись автодилерами, продающими классические автомобили, но после перевода денег клиентом исчезали. Кроме россиян в махинациях были задействованы граждане Азербайджана, Грузии, Казахстана, Латвии и Турции.