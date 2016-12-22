ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,73 63,85 EUR Нал. 76,07 74,14 USD Бирж. 65,15 +1,66 EUR Бирж. 75,52 +1,87 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6286,10 -830,90 IMOEX 2293,01 -0,83% RTSI 1113,78 -2,91% Brent 72,02 -3,08% DJIA 25568,17 -0,24% Nasdaq 7879,48 -0,05%
WikiLeaks сообщил о вызове Ассанжа для показаний по «российскому делу»
Лента новостей
Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 19:27, РБК и Сбербанк Замах на рубль: почему российский рынок поверил в санкции 19:22, Экономика Аксенов прокомментировал ситуацию с дефицитом воды в Крыму 19:18, Общество Все дешевле и дешевле: что происходит с акциями Сбербанка 19:08, Quote Погребняк начал переговоры с клубом РПЛ 19:07, Спорт В Туве главу местного штаба Собчак оштрафовали за пост во «ВКонтакте» 19:07, Общество МИД России опроверг подготовку протестов во время ярмарки в Греции 19:04, Политика Красота по-русски: как зарабатывать на отечественной косметике 19:02, Потребрынок  WikiLeaks сообщил о вызове Ассанжа для показаний по «российскому делу» 18:51, Политика Financial Times узнала о планах Эр-Рияда избавиться от активов в Канаде 18:50, Политика Санкции США помешают UC Rusal заключить новые контракты на 2019 год 18:35, Бизнес Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 18:34, Партнерский материал Защита полковника Захарченко пожаловалась в ВС на конфискацию миллиардов 18:17, Общество Минтранс назвал оптимальную цену парковки в Москве и Санкт-Петербурге 18:16, Общество СК Белоруссии сообщил о новых задержаниях по «делу БелТА» 18:13, Общество Россия продолжит покупать нефть у Ирана вопреки санкциям 18:07, Бизнес Кремль подтвердил передачу Трампом письма Путину 17:59, Политика Что происходит на финансовом рынке России. Главное 17:58, Экономика В Казахстане власти отозвали у 88 телеканалов свидетельства на вещание 17:54, Технологии и медиа Криптовалюта Litecoin подешевела на 13% 17:47, Крипто Чемезов заявил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа 17:46, Политика «Состав мира»: кто и зачем устроил спектакль в поезде 17:40, Стиль Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 17:39, РБК и Schneider Electric «Роснефть» и «Интерфакс» договорились об отзыве иска судоверфи «Звезда» 17:20, Бизнес Американский сенатор передал в администрацию Путина письмо от Трампа 17:17, Политика Сухогруз под флагом Палау сел на мель в Ростовской области 17:13, Общество Инвесторы бегут из России: рублю предсказали рекордное падение 17:09, Quote «Реал» нашел способ удержать лучшего игрока ЧМ-2018 16:59, Спорт
WikiLeaks сообщил о вызове Ассанжа для показаний по «российскому делу»
Политика, 18:51
0
WikiLeaks сообщил о вызове Ассанжа для показаний по «российскому делу»

Комитет по разведке сената США вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о «вмешательстве» России в американские президентские выборы. Об этом WikiLeaks сообщила с своем аккаунте в Twitter.

«Письмо доставлено через посольство США в Лондоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что юристы организации рассматривают предложение. Письмо датируется 1 августа 2018 года. Комитет просит Ассанжа ответить на письмо, а также обговорить время и место закрытого опроса.

В США на Ассанжа завели дело о раскрытии секретной информации на портале WikiLeaks. В 2012 году он попросил политического убежища у Эквадора, так как опасался экстрадиции в Соединенные Штаты. В итоге он получил статус натурализованного гражданина Эквадора. За шесть лет Ассанж ни разу не покидал посольства этой страны в Лондоне.

Разведка США допустила вмешательство в выборы без ведома Кремля
Политика

В июне 2012 года суд в Британии выдал ордер на арест основателя WikiLeaks в связи с тем, что в Швеции на него завели дело о сексуальных домогательствах. Его прекратили в мае 2017 года, однако у полиции Великобритании все еще есть ордер на арест Ассанжа.

7 августа президент Эквадора Ленин Морено заявил, что правительство его страны ведет переговоры с Ассанжем. Если стороны достигнут соглашения, то Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне. Однако Морено отметил, что это произойдет, только если права основателя WikiLeaks не будут нарушены.

В США с прошлого года расследуют дело о «вмешательстве» России в президентские выборы, прошедшие в 2016 году. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине июля американский лидер Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб о «вмешательстве» Москвы. Ранее он называл это дело «американским позором» и «охотой на ведьм». Россия неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

Теги: Джулиан Ассанж , вмешательство в выборы
Главное
Чемезов заявил о риске остановки «Тракторных заводов» из-за планов ВЭБа Политика
Материалы по теме
Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства в Лондоне Политика
СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter