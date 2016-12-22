WikiLeaks сообщил о вызове Ассанжа для показаний по «российскому делу»

Комитет по разведке сената США вызвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для дачи показаний по делу о «вмешательстве» России в американские президентские выборы. Об этом WikiLeaks сообщила с своем аккаунте в Twitter.
«Письмо доставлено через посольство США в Лондоне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что юристы организации рассматривают предложение. Письмо датируется 1 августа 2018 года. Комитет просит Ассанжа ответить на письмо, а также обговорить время и место закрытого опроса.
В США на Ассанжа завели дело о раскрытии секретной информации на портале WikiLeaks. В 2012 году он попросил политического убежища у Эквадора, так как опасался экстрадиции в Соединенные Штаты. В итоге он получил статус натурализованного гражданина Эквадора. За шесть лет Ассанж ни разу не покидал посольства этой страны в Лондоне.
В июне 2012 года суд в Британии выдал ордер на арест основателя WikiLeaks в связи с тем, что в Швеции на него завели дело о сексуальных домогательствах. Его прекратили в мае 2017 года, однако у полиции Великобритании все еще есть ордер на арест Ассанжа.
7 августа президент Эквадора Ленин Морено заявил, что правительство его страны ведет переговоры с Ассанжем. Если стороны достигнут соглашения, то Ассанж покинет посольство Эквадора в Лондоне. Однако Морено отметил, что это произойдет, только если права основателя WikiLeaks не будут нарушены.
В США с прошлого года расследуют дело о «вмешательстве» России в президентские выборы, прошедшие в 2016 году. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В середине июля американский лидер Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб о «вмешательстве» Москвы. Ранее он называл это дело «американским позором» и «охотой на ведьм». Россия неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в выборы президента США.