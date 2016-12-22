Актер фильмов «Такси» запретил врачам комментировать свое состояние

Французский актер Сами Насери запретил врачам комментировать свое состояние. Об этом РБК сообщили в пресс-службе НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

«Сами категорически запретил комментировать его состояние. Он чувствует себя хорошо», — сказали в пресс-службе.

7 августа источники РБК в московском главке МВД и территориальном отделе полиции сообщили, что актера избили в баре в центре Москвы, он был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Позже главный офтальмолог России Владимир Нероев рассказал РБК, что Насери получил тяжелую травму и был успешно прооперирован в НИИ им. Гельмгольца. По его словам, для пациента все должно сложиться хорошо.

Сам Насери написал в Facebook, что не получал черепно-мозговую травму в драке в караоке-баре в Москве.

Источники в правоохранительных органах агентств ТАСС и «Интерфакс» заявили, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в избиении актера.