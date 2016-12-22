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Звезда фильмов «Такси» опроверг получение травмы в драке в Москве
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Звезда фильмов «Такси» опроверг получение травмы в драке в Москве
Общество, 07 авг, 23:18
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Звезда фильмов «Такси» опроверг получение травмы в драке в Москве

Французский актер Сами Насери заявил, что не получал травму головы в результате драки в караоке-баре в Москве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем за то, что не передавали недавнюю дезинформацию о моей так называемой черепно-мозговой травме после так называемой драки в русском караоке», — заявил актер. Насери добавил, что чувствует себя хорошо.

Ранее источники РБК в московском главке МВД и территориальном отделе полиции сообщили, что актера избили в баре в центре Москвы и госпитализировали в НИИ им. Склифовского, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Позже главный офтальмолог НИИ им. Склифосовского Владимир Нероев рассказал РБК, что Насери получил тяжелую травму и был успешно прооперирован. «Необходим, конечно, реабилитационный период, но я, думаю, что все закончится очень хорошо для пациента», — добавил он.

Полиция задержала подозреваемых в избиении звезды серии фильмов «Такси»
Общество

Источники в правоохранительных органах агентств ТАСС и «Интерфакс» заявили, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в избиении звезды серии фильмов «Такси», им могут предъявить обвинение по статье об умышленном причинении вреда здоровью, опасного для жизни (ч.3. ст.111 УК России).

Теги: Сами Насери , Москва , драка
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