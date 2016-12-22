Офтальмолог рассказал об операции актера фильмов «Такси» после драки

Главный офтальмолог России Владимир Нероев сообщил РБК об успешной операции актера Сами Насери, проведенной в НИИ им. Гельмгольца.

«Мы провели операцию, она была сложной, потому что травма была тяжелая, но прошла успешно. Необходим, конечно, реабилитационный период, но я, думаю, что все закончится очень хорошо для пациента», — уверен Нероев. Детали операции и характер травмы Нероев уточнить отказался, сославшись на врачебную тайну.

Операцию провели после того, как Насери был избит в баре в центре Москвы. Источники РБК сообщали, что актеру поставили диагноз «кровоизлияние в стекловидное тело», характерный для травмы после удара в глаз.

Полиция задержала подозреваемых в избиении актера. По данным источников «Интерфакса», подозреваемым могут предъявить обвинения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни (ч. 3 ст. 111 УК).