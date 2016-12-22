Роспотребнадзор направил Грузии запрос из-за заболевания школьников

Группа российские школьников, отдыхавшая в Грузии, заразилась острой кишечной инфекцией, троих пострадавших перевезли в Санкт-Петербург спецрейсом из-за ухудшения состояния, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Дети, находясь в туристической поездке по Грузии в составе неорганизованной группы, заболели острой кишечной инфекцией с гемолитико-уремическим синдромом», — говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре установили, что возбудителем заболевания оказалась энтерогеморрагическая кишечная палочка. Ведомство запросило информацию об эпидемиологической ситуации в Грузии.

На сайте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу говорится, что ученики петербургской гимназии №610 находились в Грузии с 10 по 27 июля вместе с сопровождающими их воспитателями. Симптомы кишечной инфекции выявили у трех взрослых и двоих детей.

«Со слов больных детей, в пищу употребляли разнообразные кисломолочные продукты, мясные блюда, салаты. Пили некипяченую водопроводную воду, а также воду из питьевых фонтанчиков. Из-за перебоев в системе водоснабжения правила личной гигиены не соблюдались», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что в грузинских СМИ сообщалось о кишечной инфекции в регионах Сванетии и Кахетии и призвали граждан учитывать эту информацию перед посещением этой страны.