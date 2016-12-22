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Роспотребнадзор разрешил жителям Североуральска брать воду из-под крана
Общество, 13:21
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Роспотребнадзор разрешил жителям Североуральска брать воду из-под крана

Роспотребнадзор разрешил жителями Североуральского городского округа использовать воду из-под крана после аварии на водозаборе. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на вторник, 24 июля, санитарно-химические показатели в пробах воды соответствовали установленным нормам. В этой связи ведомство направило предложение администрации Североуральского городского округа, чтобы оно информировало население о том, что оно может пользоваться водой из-под крана. Однако в ведомстве отметили, что воду в течение недели нужно гиперхлорировать, проводить каждый день лабораторный контроль по санитарно-химическим и микробиологическим показателям и информировать население о том, что перед употреблением воды ее нужно кипятить.

В Роспотребнадзоре рассказали, что случаев массовых инфекционных заболеваний и отравлений из-за потребления некачественной воды зарегистрировано не было. В ведомстве отметили, что продолжается профилактическая вакцинация населения против гепатита А и ротавирусной инфекции.

Как сообщало 18 июля региональное управление МЧС, ЧП с питьевой водой произошло, после того как в водозабор попала речная вода. Из-за аварийных работ по ликвидации ситуации ведомство попросило жителей не использовать водопроводную воду для приготовления пищи, а только бутилированную. В этот же день были организованы пункты подвоза воды. Ее выдавали по два литра на человека по документам, удостоверяющим личность. Также администрация Североуральского городского округа опубликовала на своем сайте список родников, из которых люди могли брать воду.

Прокуратура Североуральска начала проверку по факту произошедшего. В ведомстве отметили, что речная вода попала в водозабор из-за обвала русла реки Калья в городе. Провал находился в 300 м от насосной второго подъема северо-восточного дренажного узла, который используется в качестве источника питьевой воды.

Теги: питьевая вода , происшествие , вода
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