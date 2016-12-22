Роспотребнадзор предупредил о 80 случаях кишечной инфекции в Мариуполе

В украинском Мариуполе зафиксировано эпидемиологическое неблагополучие по острым кишечным инфекциям (ОКИ). Об этом сообщает на своем сайте Роспотребнадзор со ссылкой на филиал Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины.



Как отмечается в сообщении, в Мариуполе было зарегистрировано 80 случаев заболевания ОКИ в период с 6 по 12 июля. В Роспотребнадзоре сообщили, что данный показатель выше уровня заболеваемости на 44,1% по острым кишечным инфекциям за аналогичный период 2017 года. Более 60% заболевших — это дети. Как показали опросы, 34,6% заразившихся заявляли, что связывают свою болезнь с купанием в море.

В начале июля местный портал со ссылкой на Донецкий областной лабораторный центр сообщал, что 18 заболевших купались в море, из которых 11 были на пляже около отеля «Турист», четыре — на Левобережном пляже, один — на пляже около Азовского судоремонтного завода.

Роспотребнадзор отмечает, что в начале июля лабораторный центр Минздрава Украины проводил исследование морской воды на микробиологические показатели и установил, что в городской черте находятся несанкционированные стоки канализации. Их не демонтируют из-за отсутствия необходимой техники. Сотрудники лаборатории 4 июля зафиксировали многократное превышение индекса лактозоположительных кишечных палочек в морской воде на четырех местах забора морской воды из пяти, сообщает сайт города Мариуполя. Издание отмечает, что в воду несколько недель стекает канализация, которую прорвало в городе.



Российское ведомство призвало россиян обратить внимание на данную информацию и учитывать ее при планировании поездок в Мариуполь.