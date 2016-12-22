Роспотребнадзор предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Роспотребнадзор предупредил о крупной вспышке желтой лихорадки в Бразилии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минздрава латиноамериканской страны, за период с 1 июля 2017 года по 16 мая 2018 года зафиксировано 1266​ случаев заболевания, 415 из которых оказались смертельными. Очагом эпидемии является густонаселенный юго-восток страны, в частности, штаты Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Факторами, повлиявшими на распространение заболевания в крупнейших бразильских городах Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает быструю урбанизацию и скорость перемещения населения, а также возобновление роста популяции комаров.

Желтая лихорадка распространена в странах с жарким и влажным климатом, она переносится через укусы комаров. Эпидемиям этого заболевания подвержены​ 32 страны Африки и 12 стран Южной Америки. По данным ВОЗ, симптомами лихорадки являются высокая температура, головная боль, желтуха, миалгия, тошнота, рвота и усталость. По статистике, около половины зараженных умирает в течение 7–10 дней. В то же время привитые от нее имеют пожизненный иммунитет. К 2026 году ВОЗ планирует привить от желтой лихорадки более миллиарда человек.