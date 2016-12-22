Китай обвинил США в шантаже из-за ситуации с пошлинами

«Шантаж и давление» США в вопросе пошлин не окажут воздействия на Китай. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Reuters.

«Шантаж и давление США в отношении КНР никогда не сработают», — сказал он. По его словам, если Вашингтон предпримет шаги для дальнейшей эскалации, Пекин применит контрмеры для защиты своих интересов.

По данным источника Bloomberg, американские чиновники рассматривают возможность увеличения планируемых тарифов на китайские товары более чем в два раза: с 10 до 25%. При этом источники отмечают, что глава Минфина США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ проводят конфиденциальные беседы, так как ищут способы возобновить переговоры по пошлинам.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал поведение властей Китая, вводящих пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, жестоким. Он также добавил, что Китай из-за дисбаланса в торговле с США заработал $517 млрд в 2017 году.

В марте США ввели ввозные пошлины на товары из Евросоюза, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. ​16 июня Китай одобрил список товаров из США, на которые вводятся ввозные пошлины в ответ на действия Вашингтона. Отмечается, что Китай ввел 25-процентные таможенные тарифы на 659 товарных позиций на $50 млрд.