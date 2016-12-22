Минобороны показало видео пуска гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал»

При запуске «Авангарда» показано отделение боевого блока ракеты от носителя. «Кинжал» запущен с истребителя МиГ-31. Ранее президент Владимир Путин заявлял о бесполезности систем ПРО в борьбе с новыми российскими ракетами

Фото: Минобороны России / YouTube

Министерство обороны впервые обнародовало видео запуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Авангард». На кадрах, доступных на официальной странице ведомства в Facebook, показана установка ракеты на стартовой площадке, а затем ее пуск из шахты. В продолжении видео показана анимация с отделением боевого блока «Авангарда» от ракеты-носителя и его маневрирование при приближении к цели.

Видео: Минобороны России / YouTube

Министерство рассказало, что полет планирующего крылатого боевого блока «Авангарда» совершается на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы «в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет». Он движется на межконтинентальную дальность с гиперзвуковой скоростью. При движении к цели блок способен осуществлять управляемое маневрирование, «что обеспечивает непредсказуемость его полета для средств противоракетной обороны, возможность обхода зон действия их информационных и огневых средств».

Военное ведомство также опубликовало видео учебных пусков новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал» с МиГ-31. На кадрах видно, как истребитель, оснащенный «Кинжалом», взлетает с аэродрома и затем производит пуск ракеты.

Видео: Минобороны России / YouTube

Президент Владимир Путин ранее рассказал, что ракета «Кинжал» способна достигнуть точки сброса «за считаные минуты», а скорость ее полета в десять раз превышает скорость звука. Ракета способна маневрировать во время полета, чтобы обойти существующие и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Дальность полета «Кинжала» составляет 2 тыс. км, она способна нести ядерный заряд.

Путин 1 марта во время послания Федеральному собранию представил некоторые новинки в области вооружения. Среди них были «Авангард», «Кинжал», межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Как отметил тогда президент, системы противоракетной обороны (ПРО) «бесполезны и просто бессмысленны» в борьбе с новыми российскими ракетами.