«Роснефть» назвала текущую цену на акции признаком своей недооцененности

«Роснефть» считает текущую цену на акцию в размере 430 руб. отражением фундаментальной недооцененности компании, сообщил РБК представитель компании.

Он отметил, что от разницы между установленной решением совета директоров фундаментальной целевой ценой и рыночными котировками будут зависеть темпы реализации программы обратного выкупа акций компании.

«Чем больше будет этот разрыв, тем активнее будет работать банк-агент, скупая большее количество акций с рынка, и тем выше вероятность реализации программы в полном объеме», — пояснил он.

Примером такого разрыва в цене, при котором банк-агент мог бы активно работать на рынке, представитель «Роснефти» назвал разницу между текущими котировками акций «Роснефти» и стоимостью ее бумаг в апреле 2018 года.

Накануне «Роснефть» объявила о начале первого в истории компании обратного выкупа акций. Программа buy-back рассчитана до 31 декабря 2020 года, а максимальный объем выкупа составит $2 млрд.

На фоне публикации финансовой отчетности о четырехкратном росте прибыли акции «Роснефти» обновили исторический максимум. Их цена поднялась до 424,9 руб. за акцию. В январе 2017 года акции компании торговались по цене 419,5 руб. Ценные бумаги «Роснефти» в ходе торгов на Московской бирже прибавили 2%. В результате компания стала самой дорогой в России.



