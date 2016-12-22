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«Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России
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«Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России
Бизнес, 19:23
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«Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России
Колебания котировок на Московской бирже позволили «Роснефти» вновь стать самой дорогой компанией по рыночной капитализации. Нефтяная компания смогла обойти лидера последних двух лет — Сбербанк
Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Акции компании «Роснефть» в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 7 августа, прибавили в цене более 2%, что сделало компанию самой дорогой в России. По данным на 18:40 стоимость обыкновенной акции составляла 427,9 руб. В результате рыночная капитализация «Роснефти» составила 4 трлн 534 млрд руб.

Таким образом «Роснефть» вновь обошла по стоимости Сбербанк, который с 2016 года и до сегодняшнего момента был лидером в списке самых дорогих российских компаний. Рыночная капитализация Сбербанка, по данным на 18:40 составляла 4 трлн 532 млрд руб. Обыкновенные акции Сбербанка в ходе торгов 7 августа к этому времени потеряли более 1% (201,79 руб. за акцию), привилегированные — около 0,6% (176,65 руб. за акцию).

Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Финансы

Ранее во вторник акции «Роснефти» в ходе торгов на Московской бирже обновили свой исторический максимум. Это произошло на фоне публикации позитивной финансовой отчетности по МСФО, в которой нефтяная компания отчиталась о четырехкратном росте чистой прибыли — до 309 млрд руб.

Акции «Роснефти» дорожали и днем ранее. В минувший понедельник компания обнародовала свои производственные показатели за второй квартал и первое полугодие 2018 года. Компания сообщила, что восстановила добычу до уровня начала сделки с ОПЕК. Помимо этого, 7 августа «Роснефть» объявила о начале первого в своей истории обратного выкупа акций (buyback) на сумму $2 млрд.

Ранее во вторник первый вице-президент по экономике и финансам «Роснефти» Павел Федоров в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что реализация программы buyback имеет вероятностный характер и будет зависеть от внешней рыночной конъюнктуры и цены акций. «В сегодняшних рыночных условиях и цены акций приобретения [в рамках buyback] не осуществлялись бы», — приводит его слова «Интерфакс». «А вот 10-11 апреля, например, мы бы увидели работу внешнего банка-агента», — добавил он.

В пресс-службе «Роснефти» позднее пояснили РБК, что темпы реализации программы buyback будут зависеть от разницы между фундаментальной целевой ценой, установленной решением совета директоров, и рыночными котировками. При этом «Роснефть» исходит из того, что текущая цена в 430 руб. за акцию по-прежнему отражает фундаментальную недооцененность компании, подчеркнули в компании.

Последние новости позитивно влияют на капитализацию «Роснефти», сказал РБК директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. По его словам, объявленный buyback должен привести к сокращению количества акций компании в обращении, а значит к росту объема дивидендов на оставшиеся бумаги, «Роснефть» обещала снизить долговую нагрузку, а с учетом того что в последние годы ее долг рос, это тоже хорошая новость. Еще один момент — «Роснефть» намерена сконцентрироваться на органическом развитии, что также должно дать некоторую уверенность акционерам, что больше не будет крупных трат на приобретения, добавляет он. «Теперь основной вопрос, насколько это все будет выполняться и соблюдаться», — оговаривает эксперт.

РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка.

Авторы: Мария Бондаренко, Тимофей Дзядко.
Теги: «Роснефть» , акции , капитализация , Сбербанк
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