«Роснефть» начала обратный выкуп своих акций на $2 млрд

«Роснефть» объявила о начале первого в своей истории обратного выкупа акций на сумму $2 млрд. Программа продлится до 2020 года

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Совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы по обратному выкупу акций компании (buy-back). Максимальный объем выкупа акций установлен в размере $2 млрд, следует из сообщения компании.

«Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с объявленными компанией 25 апреля 2018 года стратегическими инициативами одобрил параметры и начало реализации программы приобретения на открытом рынке акций ПАО «НК «Роснефть», в том числе в форме глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном объеме до $2 млрд», — говорится в сообщении.

Программа по обратному выкупу акций будет длиться вплоть до 31 декабря 2020 года. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок совет директоров установил в размере не более 340 млн штук. Все приобретенные акции на время действия программы будут размещаться на балансе «Роснефти». После того как программа закончится, решение об их дальнейшей судьбе примет совет директоров.

Следующим шагом компании будет выбор независимого банка-агента, который будет уполномочен на ведение подобных операций. «В качестве банка-агента планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности программы, ее строгое соответствие одобренным советом директоров параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным нормам», — сказано в сообщении.

О решении начать программу buy-back «Роснефть» объявила в начале мая. Эта мера связана с реализацией стратегии «Роснефть-2022», приоритетом которой является увеличение доходности и отдачи от имеющихся активов.