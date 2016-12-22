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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Финансы, 11:10
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Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
За первые шесть месяцев 2018 года чистая прибыль корпорации увеличилась в 4 раза, до 309 млрд руб. После публикации отчетности акции «Роснефти» на бирже обновили исторический максимум, достигнув показателя в 424,35 руб. за бумагу
Фото: Владислав Шатило / РБК

Акции «Роснефти» обновили свой исторический максимум на фоне публикации позитивной финансовой отчетности по МСФО, в которой компания отчиталась о четырехкратном росте чистой прибыли. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

В 10:10 мск стоимость одной ценной бумаги подскочила до 424,3 руб. Акции продолжили расти дальше, и к 10:30 мск за них давали 424,9 руб. Рост по отношению к предыдущему дню на уровне 1,3%.

Предыдущий рекорд был установлен 3 января 2017 года: тогда акции «Роснефти» торговались на уровне 419,5 руб. за одну ценную бумагу.

Согласно опубликованной утром во вторник, 7 августа, отчетности, в первом полугодии 2018 года «Роснефть» по МСФО увеличила свою чистую прибыль в 4,1 раза, до 309 млрд руб.

В прошлом году этот показатель составлял 75 млрд руб. В долларовом выражении прибыль выросла в 3,9 раза, с $1,3 млрд до $5,1 млрд. Свободный денежный поток компании при этом вырос вдвое — с 178 до 363 млрд руб. (с $2,9 до $6,1 млрд).

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: НК «Роснефть» , чистая прибыль , отчетность по МСФО
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