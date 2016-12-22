Медведев назвал причины признания Абхазии и Южной Осетии

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, как в 2008 году принималось решение о признании Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, а также о том, какие плюсы от этого получила Москва.

«Я могу рассказать, как это принималось, здесь ничего нет сверхъестественного. Всякое решение должно быть обдумано, и всякое решение требует, что называется, взвешивания положительных и отрицательных моментов», — сказал Медведев.

По его словам, после завершения военной составляющей кампании по «принуждению Грузии к миру» встал вопрос «А что дальше?». Он отметил, что долго думал над этим вопросом, как глава государства, и пришел к выводу, что «ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований», предложить невозможно. «Я руководствовался прежде всего тем, чтобы сохранить прочный мир на будущее, сохранить стабильность в Закавказье, сохранить стабильность в нашем регионе. И это, на мой взгляд, был единственно возможный шаг», — заявил председатель правительства.

Медведев уточнил, что он обсудил этот вопрос с тогдашним главой кабмина Владимиром Путиным, а затем вопрос был вынесен на заседание Совета безопасности. При этом, как подчеркнул Медведев, в руководстве страны возникали дискуссии в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии, однако в конечном счете решение было принято, после чего был подписан соответствующий указ.

По мнению Медведева, если у таких государств имеются с Россией договоры, и с которыми существуют соглашения о размещении на их территории российского военного контингента, то «никто ничего против них не будет делать». «Все понимают, что дороже связываться с Российской Федерацией, чем приводить в жизнь какие-то утопические идеи. А если это подвешенная ситуация, значит, тогда можно периодически провокации какие-то совершать, рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что получила Россия, признав две эти республики, Медведев сказал, что она получила главное — мир. Он отметил, что российские власти смогли защитить своих граждан, которые проживают на территории Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что оба этих государства являются самостоятельными и у России сложились с ними дружеские отношения. Также он добавил, что на их территории находятся российские военные базы. «И мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям», — заключил Медведев.