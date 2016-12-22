ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,91 63,10 EUR Нал. 74,00 73,06 USD Бирж. 63,45 -0,30 EUR Бирж. 73,55 -0,08 USD ЦБ. 63,54 +0,04 EUR ЦБ. 73,56 +0,15 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7065,20 +99,74 IMOEX 2316,68 +0,73% RTSI 1150,17 +1,02% Brent 74,39 +0,53% DJIA 25502,18 +0,16% Nasdaq 7859,68 +0,61%
СК передал дело врача Мисюриной в другое следственное отделение
Лента новостей
Трамп пообещал не вести дела с сотрудничающими с Ираном странами 12:49, Политика В РЖД решили акционировать второй по размерам НПФ России 12:43, Бизнес Синдром самозванца: как признать свои заслуги 12:42, Спецпроект РБК PINK В Нигерии силовики заблокировали вход в парламент 12:41, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 12:40, РБК и Сбербанк Верховный суд Бразилии отменил решение о закрытии границы с Венесуэлой 12:38, Политика Более 100 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии 12:32, Общество Брюссель призвал страны ЕС урезать выдачу «золотых паспортов» россиянам 12:31, Политика Корабли Северного флота вошли в Ла-Манш по пути в Атлантику 12:25, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 12:18, Партнерский материал Авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановила полеты в Торонто 12:17, Политика Партнер «Северного потока-2» сообщил об укладке труб в Балтийском море 12:05, Бизнес Как россияне относятся к криптовалютам 12:05, Крипто «МЮ» согласовал контракт с защитником сборной Бельгии 11:58, Спорт «Роснефть» списала почти 50 млрд руб. из-за налогового маневра 11:51, Бизнес Сыгравший в «Мама, не горюй» актер Иван Бортник попал в больницу 11:50, Общество Велопутешествие по России: как москвичка проехала 6 тыс. км 11:45, Стиль В России создали не требующий перезарядки ядерный реактор для подлодок 11:44, Политика Звезду фильмов «Такси» избили в Москве 11:34, Общество «Роснефть» завершила приобретение долей в СП с ExxonMobil 11:33, Бизнес Мотоцикл из «Кортежа»: на чем будут сопровождать Путина 11:30, Авто Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 11:26, РБК и Schneider Electric Прогнозы дня: торги на Московской бирже пройдут в плюсе 11:26, Quote Лесные пожары в Калифорнии признали крупнейшими в истории штата 11:26, Общество Уволенный глава ЦИК ЛНР пожаловался в Кремль на зачистку 11:12, Политика США потребовали от Индонезии компенсации на $350 млн по импортному спору 11:12, Экономика
СК передал дело врача Мисюриной в другое следственное отделение
Общество, 10:51
0
СК передал дело врача Мисюриной в другое следственное отделение

Дополнительное расследование дела врача-гематолога Елены Мисюриной проведет следственное управление ЮЗАО столичного главка Следственного комитета России (СКР). Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«В рамках проведения расследования следственными органами ГСУ СК России по городу Москве будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу», — указывается в сообщении.

Ранее президент организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин направил письмо и.о. главы ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову с требованием отстранить следователя, ведущего дело Мисюриной.

Гальперин указывал, что «личная позиция следователя А.В.Макарчева <…> не отражает решение Мосгорсуда, выявившего недостатки в предварительном следствии и судебно-медицинской экспертизе, назначенной следствием».

В январе 2018 года суд признал Мисюрину виновной в совершении врачебной ошибки, которая стала причиной гибели пациента, и приговорил к двум годам колонии. Инцидент произошел еще в 2013 году, когда врач провела забор костного мозга у больного с рядом сложных диагнозов. После процедуры мужчина умер, следствие считает, что Мисюрина могла проколоть сосуд иглой. В апреле Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, дело было возвращено в прокуратуру.

В июне в СК заявили о создании спецгруппы для расследования дел о врачебных ошибках.

Теги: Елена Мисюрина , ГСУ СКР , расследование , врачебная ошибка
Главное
В Минске главреда СМИ задержали за доступ к платной подписке госагентства Общество
Материалы по теме
«Лига защиты врачей» призвала сменить следователя по делу врача Мисюриной Общество
Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter