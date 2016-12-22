СК передал дело врача Мисюриной в другое следственное отделение

Дополнительное расследование дела врача-гематолога Елены Мисюриной проведет следственное управление ЮЗАО столичного главка Следственного комитета России (СКР). Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

«В рамках проведения расследования следственными органами ГСУ СК России по городу Москве будут учтены все поступившие обращения, ходатайства по данному уголовному делу», — указывается в сообщении.

Ранее президент организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин направил письмо и.о. главы ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову с требованием отстранить следователя, ведущего дело Мисюриной.

Гальперин указывал, что «личная позиция следователя А.В.Макарчева <…> не отражает решение Мосгорсуда, выявившего недостатки в предварительном следствии и судебно-медицинской экспертизе, назначенной следствием».

В январе 2018 года суд признал Мисюрину виновной в совершении врачебной ошибки, которая стала причиной гибели пациента, и приговорил к двум годам колонии. Инцидент произошел еще в 2013 году, когда врач провела забор костного мозга у больного с рядом сложных диагнозов. После процедуры мужчина умер, следствие считает, что Мисюрина могла проколоть сосуд иглой. В апреле Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, дело было возвращено в прокуратуру.

В июне в СК заявили о создании спецгруппы для расследования дел о врачебных ошибках.