Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа

Погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева похоронят 7 августа.

Прощание с Радченко пройдет в Москве 7 августа в 11.00 мск в доме № 3 по Тарному проезду. Похоронят его в тот же день на Булатниковском кладбище, рассказала РБК заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасия Горшкова.

Журналист Максим Шевченко подтвердил РБК, что прощание с Джемалем начнется 7 августа около 12:30 в Соборной мечети.

Расторгуева похоронят 7 августа в Москве, отпевание пройдет в 13:00 мск в храме Космы и Дамиана, прощание состоится в 16:30 мск в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Журналисты поехали в ЦАР для съемок фильма о ЧВК Вагнера. Они взяли машину в аренду и направились к месту съемок, по дороге их атаковали вооруженные люди в тюрбанах, говорившие по-арабски. Их было порядка десяти человек. С места убийства россиян пропали деньги, техника и документы. Тела журналистов доставили в Россию 5 августа, затем их отправили на экспертизу.