ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,40 63,00 EUR Нал. 74,38 72,90 USD Бирж. 63,60 +0,26 EUR Бирж. 73,51 +0,28 USD ЦБ. 63,50 +0,04 EUR ЦБ. 73,41 -0,06 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6936,40 -65,50 IMOEX 2299,88 +0,08% RTSI 1138,57 -0,57% Brent 74,00 +1,69% DJIA 25532,00 +0,27% Nasdaq 7847,72 +0,46%
Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа
Лента новостей
Арбитражный суд прекратил производство по иску компании Бондарчука 19:39, Бизнес СМИ узнали предложенные «Интером» Модричу условия контракта 19:31, Спорт Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:29, Партнерский материал Адвокат рассказал об отказе Степаненко от «огромной квартиры» Петросяна 19:25, Общество Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа 19:11, Общество ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре 19:11, Политика «Динамо» подписало мировое соглашение с Погребняком 19:07, Спорт СМИ узнали о решении Пентагона выделить почти $800 млн на подводные дроны 19:04, Политика Россияне не пострадали в результате взрыва грузовика в Болонье 18:59, Общество The Guardian узнала о запросе на выдачу подозреваемых по «делу Скрипалей» 18:58, Политика В Федерации удивились смене гражданства российской олимпийской медалистки 18:44, Спорт «Украинские железные дороги» допустили отмену сообщения с Россией 18:43, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 18:39, РБК и Schneider Electric Глава банка JPMorgan назвал биткоин мошенничеством 18:21, Крипто Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана 18:20, Политика Греция получила последние €15 млрд помощи от Еврогруппы 18:13, Экономика UC Rusal законсервирует завод из-за санкций 17:53, Бизнес Латвийскому фермеру вынесли приговор за шпионаж в пользу России 17:47, Политика Опасное упрощение: почему иногда лучше с коррупцией, чем без нее 17:44, Мнение Актриса Анна Соколова умерла в театре во время репетиции 17:42, Общество Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 17:40, РБК и Schneider Electric Москва ответила Афинам на высылку российских дипломатов 17:40, Политика Министр опроверг рост тарифов ЖКХ для россиян из-за повышения НДС 17:39, Общество Гройсман назвал способ избежать зависимости от российского газа 17:36, Политика Голодец назвала сроки решения вопроса о продаже пива на стадионах 17:35, Общество Заедать стресс: можно ли взять привычку под контроль 17:34, Спецпроект РБК PINK Китай объявил о новых пошлинах на товары из США: рынок пошел вниз 17:25, Quote ЦБ прокомментировал планы повышения тарифов ЖКХ вслед за НДС 17:23, Экономика
Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа
Гибель журналистов в ЦАР, 19:11
0
Погибших в ЦАР журналистов похоронят 7 августа

Погибших в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева похоронят 7 августа.

Прощание с Радченко пройдет в Москве 7 августа в 11.00 мск в доме № 3 по Тарному проезду. Похоронят его в тот же день на Булатниковском кладбище, рассказала РБК заместитель главного редактора «Центра управления расследованиями» Анастасия Горшкова.

Журналист Максим Шевченко подтвердил РБК, что прощание с Джемалем начнется 7 августа около 12:30 в Соборной мечети.

Расторгуева похоронят 7 августа в Москве, отпевание пройдет в 13:00 мск в храме Космы и Дамиана, прощание состоится в 16:30 мск в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Где и при каких обстоятельствах гибли российские журналисты. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Журналисты поехали в ЦАР для съемок фильма о ЧВК Вагнера. Они взяли машину в аренду и направились к месту съемок, по дороге их атаковали вооруженные люди в тюрбанах, говорившие по-арабски. Их было порядка десяти человек. С места убийства россиян пропали деньги, техника и документы. Тела журналистов доставили в Россию 5 августа, затем их отправили на экспертизу.

Теги: ЦАР , журналисты , Убийство , похороны
Главное
ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре Политика
Материалы по теме
Погибшего в ЦАР режиссера похоронят 7 августа Общество
Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР журналистов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter