Погибшего в ЦАР режиссера похоронят 7 августа

Погибшего в Центральноафриканской Республике режиссера Александра Расторгуева похоронят 7 августа в Москве. Об этом сообщил в своем Facebook коллега режиссера Павел Костомаров.

«Саша упокоится в Москве во вторник, 7 августа. Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что проститься с Расторгуевым можно будет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

​Ранее стало известно, что похороны еще одного из убитых в ЦАР российского журналиста Орхана Джемаля состоятся 8 августа. Прощание с ним пройдет в Московской соборной мечети.

В ЦАР 31 июля убили трех российских граждан — корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Они направились в африканскую страну с целью снять документальный фильм о частной военной компании Вагнера. В МИД России заявили, что на россиян напали, чтобы ограбить.





