Министр опроверг рост тарифов ЖКХ для россиян из-за повышения НДС

Рост налога на добавленную стоимость (НДС) на 2% в России не отразится на тарифах ЖКХ для граждан, вся нагрузка ляжет на государство. Об этом в беседе с РБК заявил министр ЖКХ и строительства Владимир Якушев.

«Граждане у нас защищены. Если даже это [повышение НДС] и отразится на тарифах [ЖКХ], то гражданам беспокоиться не нужно. Дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, но не граждан», — сказал Якушев. Он добавил, что министерство проводит расчеты с Минэкономразвития о том, как рост НДС повлияет на стоимость услуг ЖКХ.

Ранее Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС до 20% в тарифах ЖКХ. В министерстве считают, что это необходимо для поддержки ресурсоснабжающих организаций. В Минстрой обратилась с аналогичным предложением ассоциация «ЖКХ и городская среда», которая заявила о том, что при повышении НДС убытки составят порядка 100 млрд руб., а долги вырастут до 1,5 трлн руб. В Центробанке также заявили, что учли рост НДС при прогнозировании инфляции.

Президент 3 августа подписал законопроект о повышении НДС с 18 до 20%, ранее документ одобрили в Госдуме и Совфеде. Профильные ведомства считают, что рост НДС позволит принести в бюджет дополнительные 600 млрд руб. ежегодно. Эти средства планируют использовать на исполнение новых майских указов президента, на которые требуется 8 трлн руб.