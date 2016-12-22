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Голодец назвала сроки решения вопроса о продаже пива на стадионах
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Голодец назвала сроки решения вопроса о продаже пива на стадионах
ЧМ-2018, 17:35
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Голодец назвала сроки решения вопроса о продаже пива на стадионах

Вопрос о продаже пива на стадионах находится в проработке, его планируется решить до конца сентября. Об этом журналистам заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос РБК о том, планируется ли выводить российский футбол на самоокупаемость, Голодец заявила, что «детские команды и программы для людей старшего возраста всегда требуют поддержки государства, самоокупаемость маловероятна». При этом вице-премьер отметила, что среди профессиональных клубов уже есть те, которые не требуют бюджетных денег.

РПЦ ответила на идею главы Татарстана вернуть пиво на стадионы
Общество

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не поддерживает идею продажи пива на стадионах. Она отметила, что «стадионы построили для того, чтобы вести здоровый образ жизни». В июле глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту Владимиру Путину вернуть продажу пива на стадионах. В ответ глава государства обещал подумать. В РПЦ заявили, что выступают категорически против предложения Минниханова.

С 2015 года на российских стадионах запрещено продавать спиртные напитки. Исключение было сделано для чемпионата мира и Кубка конфедераций.

Теги: стадион , алкоголь , пиво , Правительство
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