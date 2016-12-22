Матвиенко выступила против идеи продажи пива на стадионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не поддерживает идею продажи пива на стадионах. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Употребление пива на стадионах я не отношу к наследию [чемпионата мира]. Многие считают — а почему бы и нет? Мы фанаты футбола, для драйва, для чего-то еще. Но от меня не ожидайте поддержки, вот я лично не поддерживаю. Стадионы построили для того, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы все с утра до ночи были заняты», — сказала Матвиенко.

Ранее с предложением к президенту Владимиру Путину о возвращении продажи пива на стадионах выступил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, во время чемпионата мира по футболу в Казани продали пива на 89 млн руб. «Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных», — сказал Минниханов.

В ответ Путин пообещал подумать над этим вопросом. В Русской православной церкви заявили, что выступают «категорически против» предложения Минниханова. «Православный — не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом. Мы против употребления алкоголя в общественных местах», — подчеркнул представитель РПЦ Валерий Доронкин.

С 2005 года в России запрещена продажа спиртных напитков на стадионах. Исключение было сделано для крупных международных турниров, таких как чемпионат мира по футболу и Кубок конфедераций.