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Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР журналистов
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Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР журналистов

Документы российских журналистов — корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) 31 июля, восстановлены. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Погибшего в ЦАР режиссера похоронят 7 августа
Общество

Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о ЧВК Вагнера, сообщал РБК главред Центра управления расследованиями Андрей Коняхин. Россияне арендовали машину Mitshubishi L200 и отправились на место съемок. По дороге на них напали около десяти вооруженных человек в тюрбанах, говоривших на арабском. На месте убийства журналистов не были найдены их паспорта, аппаратура и деньги.

Тела погибших доставили в Россию 5 августа, они отправлены на экспертизу.

Теги: ЦАР , журналисты , Убийство , документы , Мария Захарова
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