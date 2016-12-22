Захарова заявила о восстановлении документов убитых в ЦАР журналистов

Документы российских журналистов — корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) 31 июля, восстановлены. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Журналисты отправились в ЦАР, чтобы снять документальный фильм о ЧВК Вагнера, сообщал РБК главред Центра управления расследованиями Андрей Коняхин. Россияне арендовали машину Mitshubishi L200 и отправились на место съемок. По дороге на них напали около десяти вооруженных человек в тюрбанах, говоривших на арабском. На месте убийства журналистов не были найдены их паспорта, аппаратура и деньги.

Тела погибших доставили в Россию 5 августа, они отправлены на экспертизу.