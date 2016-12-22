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Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией
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Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украинский кризис, 07:40
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Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Государственный оператор железных дорог Украины «Укрзализныця» может прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 2018 года, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян телеканалу «112.Украина».

По его словам, такое решение может быть принято в связи с тем, что Россия построила железнодорожную ветку в обход республики. «Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас «Укрзализныцей». Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — сказал он. 

Министр уточнил, что на данный момент между Россией и Украиной курсирует один российский (Москва — Кишинев) и несколько украинских пассажирских поездов. Решение о прекращении железнодорожного сообщения может также затронуть грузовые перевозки, допустил чиновник. 

В мае Украина уже заявляла о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией с 1 июля. Поводом для этого стали пассажирские перевозки из зоны так называемой антитеррористической операции в Россию, в частности, функционирование электрички Донецк-Таганрог, что «нарушало суверенитет и территориальную целостность Украины». В ноябре постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин вновь предлагал полностью остановить пассажирское сообщение между Украиной и Россией.

Видео: Телеканал РБК

Россия объявила о пуске 120 пассажирских и 30 грузовых поездов в обход Украины 11 декабря. Движение началось по недавно построенной ветке Миллерово-Журавка длиной 137 км. Дорога строилась с 2015 года на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. До этого российские поезда южного направления дважды пересекали границу, проходя по территории Луганской области Украины. Стоимость дороги, станций и других объектов инфраструктуры составила 55 млрд руб. 

В Киеве приветствовали пуск российских поездов в обход Украины, так как, по словам Омеляна, это «снижает риск любых террористических актов».

Теги: Россия , Украина , железнодорожное сообщение , «Укрзализныця»
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