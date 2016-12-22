Правозащитники рассказали об условиях содержания сестер Хачатурян в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал РБК про условия содержания в СИЗО сестер Хачатурян, которые подозреваются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна.

«Мы с коллегой Алексеем Старостиным посетили девочек. Они находятся на карантине. Все три в разных камерах. Они очень волнуются друг о друге. Одна из сестер мне сообщила, что самое тяжелое — разлука, они всю жизнь были вместе, а теперь их разделили», — сказал он

По словам Мельникова, младшая из сестер находится в камере для несовершеннолетних. Эта камера отличается особыми условиями: в ней есть холодильник, телевизор, настольные игры и книги. Старшая содержится одна, а средняя — еще с двумя сокамерницами. «Видно, что они все сильно расстроенные, заплаканные. Очень волнуются, переживают», — рассказал он.

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Мельников добавил, что сестры просят передать вещи в СИЗО. «Мы дали инструкции руководству следственного изолятора, чтобы они помогли организовать передачу вещей, а также попросили обеспечить безопасность девочек и уделить этому повышенное внимание», — заявил он.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Хачатуряна с колото-резаными ранами шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери, они признали вину. По словам правозащитников, отец избивал девушек, не пускал в школу и фактически использовал как рабынь. 2 августа суд арестовал сестер до 28 сентября.