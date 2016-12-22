В Калининграде арестован сломавший ребра заключенному сотрудник ФСИН

В Калининградской области арестован сотрудник колонии № 9 майор внутренней службы Даврон Хакимов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по Калининградской области.

Хакимов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

По версии следствия, 30 января 2018 года Хакимов нанес множественные удары ногами и руками одному из осужденных ИК № 9. В результате инцидента пострадал Николай Картавых. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, у Картавых был зафиксирован перелом десяти ребер с двух сторон и пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости).

Как сообщила РБК представляющая интересы Картавых юрист Наталья Лютая, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права», на ее уточняющий вопрос следователю, почему Хакимов арестован только спустя полгода после избиения, следователь «ничего не сказал: сослался на [статьи] 212-217 УПК, что больше ему добавить нечего».

20 июля «Новая газета» опубликовала видео с пытками заключенного в ИК № 1 Ярославской области. По данным газеты, заключенный был избит в июне 2017 года в ИК № 1, в избиении принимали участие 17 сотрудников исправительного учреждения. СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.

В июле было арестовано восемь подозреваемых, в начале августа суд арестовал еще четверых фигурантов дела о пытка​х в ИК № 1.