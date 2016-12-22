Адвокат Петросяна отказался разглашать детали иска Степаненко

Сергей Жорин, представитель артиста Евгения Петросяна в суде, в беседе с РБК отказался разглашать детали иска Елены Степаненко.

«Я не уполномочен комментировать эту тему и разглашать детали иска. У меня вызывает большое количество вопросов информация, которая распространяется рядом СМИ со ссылкой на пресс-службу суда. Откуда-то берутся детали имущества, которое делится. Здесь надо быть деликатным. И это частная жизнь людей, абсолютно недопустимо обсуждать имущество, обстоятельства расторжения брака», — сказал Жорин.

ТАСС со ссылкой на источник в ближайшем окружении артистов сообщил, что Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть ее брак с Петросяном, а также взыскать с него более 80% совместно нажитого имущества. По словам собеседника агентства, она требует «восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности». Источник отметил, что общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд руб.

Степаненко подала иск к Петросяну 4 июля, заявление будет рассмотрено судом 6 августа.

Юмористы Петросян и Степаненко поженились в 1985 году.

