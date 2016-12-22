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Роспотребнадзор посоветовал в жару есть фрукты и надевать яркую одежду
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Роспотребнадзор посоветовал в жару есть фрукты и надевать яркую одежду
Общество, 07:41
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Роспотребнадзор посоветовал в жару есть фрукты и надевать яркую одежду

Роспотребнадзор предупредил россиян об аномальной жаре в ряде регионов страны и рассказал, как от нее защититься. Рекомендации ведомства опубликованы на его сайте.

«Повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали ограничить пребывание на улице во время максимально высокой температуры воздуха, а также снизить физические нагрузки. Кроме того, россиянам следует ограничить поездки на личном и общественном транспорте в жару, считают в Роспотребнадзоре.

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При выходе на улицу в ведомстве рекомендуют надевать легкую и яркую одежду из натуральных тканей. Помимо этого специалисты посоветовали пользоваться головными уборами, солнцезащитными очками и зонтиками.

Также Роспотребнадзор заявляет, что в жару организму человека нужна менее калорийная пища. «В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами», — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство рекомендует в жару выпивать до 1,5 л жидкости в сутки, а также употреблять фрукты и овощи, тщательно вымытые перед употреблением.

«При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха», — заключили в Роспотребнадзоре.

22 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК, что к выходным, 28 июля, в Московском регионе «настанет настоящее жаркое лето».

Теги: жара , Роспотребнадзор , рекомендации
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