Роспотребнадзор назвал регионы с самым острым дефицитом хорошей воды

Роспотребнадзор опубликовал данные об уровне обеспеченности жителей регионов России качественной питьевой водой, отвечающей всем требованиям безопасности. Последнее место заняла Вологодская область с показателем менее 50%

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Последнее место в рейтинге регионов России по уровню обеспеченности населения безопасной питьевой водой заняла Вологодская область, говорится в докладе Роспотребнадзора, опубликованном (.pdf) на сайте организации.

В приложении 2 к Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году» приведен рейтинг субъектов России по доле населения, обеспеченного отвечающей всем нормам безопасности питьевой водой.

Вологодская область занимает в нем последнее место — только 45,01% ее жителей обеспечены безопасной питьевой водой. На предпоследнем месте Костромская (66,73%) и Курганская области (69,28%).

В лидерах — Москва (100% жителей обеспечены безопасной питьевой водой), Санкт-Петербург (100%) и Республика Северная Осетия — Алания (100%). Более 99% жителей Кабардино-Балкарии, Республики Алтай, Кемеровской области, Камчатского края и Мурманской области также обеспечены питьевой водой, отвечающей всем нормам безопасности.

В докладе отмечается, что за пять лет реализации закона «О водоснабжении и водоотведении» уровень обеспеченности населения водой, соответствующей требованиям безопасности, вырос на 4%. Всего в стране безопасную питьевую воду получает 91,46% населения. При этом в городах этот показатель достигает 96,03%, а на селе — 78,3%.

«Улучшение качества и безопасности питьевых вод привело к сокращению с 2012 года на 5,2% дополнительных случаев смерти и на 10% случаев заболеваний, ассоциированных с микробным и химическим загрязнением воды. В рамках реализации Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года удалось обеспечить население Российской Федерации питьевой водой гарантированного качества (90,7% при индикативном показателе 90%)», — говорится в документе.

Как ранее писал РБК, в апреле губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что ближайшие два года будет проведена реконструкция систем водоочистки на очистных сооружениях Вологды стоимостью 128 млн руб. «Проблему срочно нужно решать! Это позволит снизить концентрацию примесей и, как следствие, уменьшить неприятный запах и привкус в воде», — заявил он тогда.