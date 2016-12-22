ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,90 62,04 EUR Нал. 73,74 72,82 USD Бирж. 62,50 +0,17 EUR Бирж. 73,32 +0,33 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6709,00 +200,10 IMOEX 2303,19 -1,33% RTSI 1160,84 -1,68% Brent 71,79 -0,60% DJIA 25064,36 +0,18% Nasdaq 7805,72 -0,26%
Роспотребнадзор назвал регионы с самым острым дефицитом хорошей воды
Лента новостей
Роланд Аушел, Adidas — РБК: «Москва более удачное место для нас» 12:59, Бизнес Отели Крыма пожаловались на новые правила работы Booking.com 12:53, Бизнес Международный уголовный суд получил право рассматривать дела о вторжении 12:48, Политика Оборудование для майнига биткоина от Kodak оказалось мошенничеством 12:34, Крипто Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 12:33, РБК Стиль и ASUS Усэйн Болт пройдет просмотр в клубе чемпионата Австралии по футболу 12:33, Спорт В РПЦ высказались за отмену в России платных дорог 12:28, Общество Телеканал назвал Путина «президентом Украины» 12:26, Политика Госдума одобрила наделение ФНС доступом к аудиторской тайне 12:20, Экономика Прогнозы дня: новости из Ливии стали угрозой для рубля и акций 12:18, Quote Три истории о том, как Renault создавал коммерческие автомобили 12:17, РБК и Renault ЕСПЧ присудил почти €50 тыс. компенсации трем участницам Pussy Riot 12:11, Общество В Туве возбудили дело после отравления почти ста человек в «Шаурме» 12:05, Общество Роспотребнадзор назвал регионы с самым острым дефицитом хорошей воды 11:54, Общество В Японском море нашли затонувший в 1905 году крейсер «Дмитрий Донской» 11:46, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 11:43, РБК и «Шелл» «Чемпионский прием»: как Загреб встретил сборную Хорватии 11:39, Спорт  В Мексике нашли похищенный контейнер с радиоактивным веществом 11:34, Общество Сбербанк сменит куратора цифрового бизнеса 11:32, Финансы ЕСПЧ взыскал с России €20 тыс. за убийство Политковской 11:32, Общество ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Дрыманова 11:27, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 11:20, РБК и Schneider Electric Во Владивостоке после жалобы Путину закрыли мусоросжигательный завод 11:18, Общество «Все прошло отлично»: о чем говорили Трамп и Путин в интервью Fox News 11:17, Политика Что такое «этическое» золото и зачем оно нужно 11:17, Стиль Марадона назвал придуманным пенальти в финале ЧМ-2018 11:15, Спорт Чемезов рассказал о «покрытии-хамелеоне» для маскировки солдат и техники 11:12, Политика Деловые андроиды: как человекоподобные роботы служат бизнесу 11:02, Потребрынок
Роспотребнадзор назвал регионы с самым острым дефицитом хорошей воды
Общество, 11:54
0
Роспотребнадзор назвал регионы с самым острым дефицитом хорошей воды
Роспотребнадзор опубликовал данные об уровне обеспеченности жителей регионов России качественной питьевой водой, отвечающей всем требованиям безопасности. Последнее место заняла Вологодская область с показателем менее 50%
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Последнее место в рейтинге регионов России по уровню обеспеченности населения безопасной питьевой водой заняла Вологодская область, говорится в докладе Роспотребнадзора, опубликованном (.pdf) на сайте организации.

В приложении 2 к Государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году» приведен рейтинг субъектов России по доле населения, обеспеченного отвечающей всем нормам безопасности питьевой водой.

Вологодская область занимает в нем последнее место — только 45,01% ее жителей обеспечены безопасной питьевой водой. На предпоследнем месте Костромская (66,73%) и Курганская области (69,28%).

В лидерах — Москва (100% жителей обеспечены безопасной питьевой водой), Санкт-Петербург (100%) и Республика Северная Осетия — Алания (100%). Более 99% жителей Кабардино-Балкарии, Республики Алтай, Кемеровской области, Камчатского края и Мурманской области также обеспечены питьевой водой, отвечающей всем нормам безопасности.

В докладе отмечается, что за пять лет реализации закона «О водоснабжении и водоотведении» уровень обеспеченности населения водой, соответствующей требованиям безопасности, вырос на 4%. Всего в стране безопасную питьевую воду получает 91,46% населения. При этом в городах этот показатель достигает 96,03%, а на селе — 78,3%.

«Улучшение качества и безопасности питьевых вод привело к сокращению с 2012 года на 5,2% дополнительных случаев смерти и на 10% случаев заболеваний, ассоциированных с микробным и химическим загрязнением воды. В рамках реализации Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года удалось обеспечить население Российской Федерации питьевой водой гарантированного качества (90,7% при индикативном показателе 90%)», — говорится в документе.

Как ранее писал РБК, в апреле губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что ближайшие два года будет проведена реконструкция систем водоочистки на очистных сооружениях Вологды стоимостью 128 млн руб. «Проблему срочно нужно решать! Это позволит снизить концентрацию примесей и, как следствие, уменьшить неприятный запах и привкус в воде», — заявил он тогда.

Авторы: Владислав Гордеев, Юлия Выродова.
Теги: вода , Вологодская область
Главное
ФСБ задержала бывшего главу СК по Москве Дрыманова Политика
Материалы по теме
Роспотребнадзор назвал Бурятию регионом с самым грязным воздухом Общество
Роспотребнадзор посоветовал покупать фрукты и овощи у опрятных продавцов Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter