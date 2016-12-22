В Смоленской области утонули три ребенка из одной семьи

В городе Велиж Смоленской области в реке Западная Двина утонули три ребенка из одной семьи, заявили в управлении следственного комитета по региону. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным следствия, три ребенка — девочка 2006 года рождения и мальчики 2007 и 2008 годов рождения самостоятельно ушли купаться на реку. Вечером в водоеме были найдены тела детей. После установления их личностей оказалось, что они проживали в одной семье. Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч.3.ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следствие продолжается. «Следователями в рамках расследования уголовного дела будет изучены условия проживания и воспитания детей в семье», — сообщили в СКР.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что тела детей были подняты водолазами поисково-спасательного отряда.
В пятницу, 3 августа, в Сочи 10-летний мальчик во время ливня провалился в затопленную канаву канализации. Сопровождавшая его в момент происшествия бабушка пыталась спасти ребенка, прыгнув в воду, но его унесло в море, где через некоторое время его нашли спасатели.
В тот же день двоих детей, четырехлетнюю девочку и 16-летнего мальчика, переходивших реку в селе Пластунка, унесло течением. Их тела были найдены на следующий день в море.