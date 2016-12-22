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В море около Сочи нашли тело унесенной рекой девочки
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В море около Сочи нашли тело унесенной рекой девочки
Общество, 13:18
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В море около Сочи нашли тело унесенной рекой девочки

В Сочи в море спасатели нашли тело девочки, которую унесла река в море вместе с мальчиком. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Сегодня в 11:30 спасатели обнаружили в море, в районе пляжа «73-й километр», на удалении около 500 м от берега, тело четырехлетней девочки», — сообщила ее представитель​.

Четырехлетнюю девочку и 16-летнего мальчика унесла река в пятницу, 3 августа. Они вместе с мужчиной и женщиной переходили вброд водоем в селе Пластунка, где уровень воды поднялся из-за дождей и скорость течения увеличилось. Оно подхватило людей. Женщина смогла выбраться сама и позвала спасателей. Мужчину нашли с травмой головы, но он отказался от госпитализации. По факту пропажи детей управление СК по Краснодарскому краю начало доследственную проверку. Почему пара и дети не воспользовались мостом, который был недалеко от того места, где они переходили реку, неизвестно.

Тело мальчика было найдено в субботу, 4 августа, в реке Сочи. Девочку продолжали искать, однако поиски были остановлены до утра 5 августа.

Теги: Сочи , МЧС , происшествие
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