В Сочи нашли тело одного из двух унесенных рекой подростков

В Сочи спасатели обнаружили тело одного из двух детей, которых река унесла в море в пятницу, 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС, передает «РИА Новости».

Как говорится в сообщении, спасатели нашли подростка в реке Сочи. В МЧС сообщили агентству «Интерфакс», что речь идет о теле погибшего мальчика. В ведомстве отметили, что поиски девочки все еще продолжаются.



В пятницу, 3 августа, в селе Пластунка, которое находится в Хостинском районе Сочи, мужчина, женщина и дети четырех и 16 лет решили перейти реку вброд, а не по мосту. Из-за дождя уровень воды в водоеме поднялся и скорость течения также увеличилась. Оно сбило людей с ног и унесло. Женщина смогла выплыть сама и сообщила, что река унесла мужчину и двоих детей. Мужчина был позже найден с травмой головы, но от госпитализации он отказался.



В субботу, 4 августа, сообщалось, что в поисках детей принимают участие 400 человек. Представитель управления Следственного комитета по Краснодарскому краю Наталья Трифанова рассказала ТАСС, что по факту пропажи детей была организована доследственная проверка.

В пятницу, 3 августа, в море в Сочи найден мертвым ребенок, который упал в ливневую канализацию. СК по факту произошедшего также начал проверку.