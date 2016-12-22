Более 400 человек проведут поиски унесенных рекой двух детей в Сочи

Более 400 человек ищут двух детей, которых унесло рекой в Сочи. Поиски будут продолжаться всю ночь, на утро назначен облет территории с вертолета. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В данное время пропавших несовершеннолетних ищут 30 спасателей, 250 полицейских, более 40 росгвардейцев. Администрация Сочи привлекла для поиска пропавших свыше 40 казаков и 50-и волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавательных средства с сотрудниками Южного регионального поисково-спасательного отряда, Линейного управления внутренних дел на транспорте и Морпорта.

Инцидент произошел 3 августа, когда в селе Пластунка Хостинского района Сочи четверо человек — мужчина, женщина и двое детей (четырех и 16-и лет) — решили перейти реку вброд. По невыясненным причинам, они не воспользовались мостом рядом. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться. Люди не справились с потоком воды и их унесло течением. Женщина смогла выплыть и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и двоих детей. Позже спасатели нашли мужчину с травмой головы, он отказался от госпитализации.

Горадминистрация напоминает о штормовом предупреждении, которое продолжает действовать до конца субботы 4 августа. В ближайшие сутки пройдут дожди с грозами, град и сильный ветер, в акватории Черного моря большая вероятность формирования смерчей. Также прогнозируется резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках. Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности и сохранности своего имущества, не отдыхать в горах и вблизи водоемов.

Ранее пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщила, что в поселке Лазаревское мальчика, который упал в ливневую канализацию, унесло в море. На место ЧП были вызваны спасатели. Позже ребенка нашли мертвым в море.