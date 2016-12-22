В Сочи спасатели приостановили поиски унесенной рекой девочки
Общество, 00:59
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В Сочи спасатели приостановили поиски унесенной рекой девочки
Спасатели приостановили поиски унесенной рекой девочки до утра 5 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В селе Пластунка в Хостинском районе Сочи 3 августа мужчина, женщина и двое детей четырех и 16 лет решили перейти реку вброд. Из-за дождей уровень воды в реке поднялся, скорость потока также выросла. Женщине удалось выплыть, мужчина был найден позднее с травмой головы, он отказался от госпитализации. Поисками детей занимались 400 человек. Тело мальчика было обнаружено утром 4 августа.
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю начало проверку инцидента.