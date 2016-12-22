Трамп назвал вмешивающиеся в дела США страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела Соединенных Штатов и число подобных действий может возрасти из-за экономического роста его страны. Об этом он заявил во время речи в штате Огайо, передает NBC.



«Много народу. Мы должны остановить это. Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас. И их много. Тут и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они вероятно делают тоже самое», — сказал американский лидер.

В США ведется расследование возможного вмешательство России в президентские выборы. В американкой разведке полагают, что это было сделано по указанию из Кремля. Все обвинения в Москве отрицают. В четверг, 2 августа, глава нацразведки США Дэнил Коутс заявил, что Россия оказывала влияние на внутренние дела США, как через своих властей, так и через СМИ, соцсети и «посредников». Он отметил, что российское влияние продолжается, и оно имеет цель «ослабить и рассорить» Соединенные Штаты в преддверии выборов в Конгресс, которые назначены на ноябрь.



В среду, 1 августа, Трамп потребовал от генерального прокурора США Джеффа Сешнса «немедленно прекратить» дело о российском вмешательстве. Он назвал его «подстроенной охотой на ведьм» и «пятнающим» Соединенные Штаты. Кроме того, американский президент полагает, что утверждение о сговоре членов его предвыборного штаба с российскими властями — это «тотальный обман».