Семь военных получили ранения при попытке покушения на Мадуро
Политика, 03:11
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Семь военных получили ранения при попытке покушения на Мадуро
При попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время церемонии празднования 81-й годовщины создания Боливарианской нацгвардии пострадали семь военных. Об этом сообщил министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес, передает Telesur.
По его словам, несколько беспилотников взорвались в то время, как Мадуро выступал с речью в столице республики Каракас. Сам глава государства не пострадал, он продолжает работать в обычном режиме, отметил Родригес. По словам министра, стоящие за покушением на Мадуро лица «потерпели неудачу и будут продолжать терпеть неудачи».