В Дзержинске игравший в футбол студент погиб от удара молнии
Общество, 00:49
0
В Дзержинске игравший в футбол студент погиб от удара молнии
В Дзержинске молния убила студента одного из местных техникумов во время игры в футбол. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по Нижегородской области.
По данным следствия, инцидент произошел в 16:30 мск, при этом на улице стояла ясная погода. Следствие начало проверку по факту гибели студента.
В Ростовской области 15 июля беременная женщина погибла от удара молнии. Об этом РБК заявляли в управлении МВД по городу Шахты. Кроме того, по информации источника «Интерфакса», пострадали еще четыре человека, их доставили в больницу с ожогами.