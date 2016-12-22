Беременная погибла на пляже в Ростовской области из-за удара молнии
Общество, 12:18
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Беременная погибла на пляже в Ростовской области из-за удара молнии
Беременная женщина погибла от удара молнии на пляже в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщили РБК в управлении МВД по городу Шахты. «Женщина скоропостижно скончалась на месте», — сказали в ведомстве.
Еще четверо пострадавших госпитализированы с ожогами, сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах региона. В городском управлении МВД не смогли подтвердить РБК эту информацию.
На выходные в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, грозы, града и ветра скоростью 20–24 м/с.
26 мая после удара молнии сгорел междугородний автобус в Греции. Пассажиры успели покинуть салон, никто не пострадал.