В летевший в Петербург самолет попала молния

В самолет компании Air Moldova, выполнявший рейс Кишинев — Санкт-Петербург, во время полета попала молния. Об этом сообщается на странице в Facebook молдавского перевозчика.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел через 10 минут после взлета. После удара молнии экипаж борта не обнаружил повреждений воздушного судна, но принял решение вернуться в Кишинев, в аэропорт вылета. В момент инцидента в самолете находились 113 пассажиров.



Борт успешно приземлился в воздушной гавани. Пассажиров высадили из самолета. Специалисты начали техническую проверку воздушного судна.



Как сообщается на сайте Международного аэропорта Кишинева, вылет самолета Air Moldova в Санкт-Петербург был отменен.