В Донбассе женщина и ребенок погибли из-за удара молнии

В самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, сообщает МЧС ДНР.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Харцызске, который расположен к востоку от Донецка.

Женщина и ребенок находились на улице во время грозы, говорится в сообщении. Также пострадал мужчина, он госпитализирован в городскую больницу.

15 июля в городе Шахты Ростовской области от удара молнии на пляже погибла беременная женщина.