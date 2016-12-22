В Донбассе женщина и ребенок погибли из-за удара молнии
Общество, 11:32
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В Донбассе женщина и ребенок погибли из-за удара молнии
В самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате удара молнии погибли женщина и ребенок, сообщает МЧС ДНР.
По данным ведомства, инцидент произошел в городе Харцызске, который расположен к востоку от Донецка.
Женщина и ребенок находились на улице во время грозы, говорится в сообщении. Также пострадал мужчина, он госпитализирован в городскую больницу.
15 июля в городе Шахты Ростовской области от удара молнии на пляже погибла беременная женщина.