ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,26 62,77 EUR Нал. 74,40 72,74 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7481,00 +115,00 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25462,58 +0,54% Nasdaq 7812,02 +0,12%
Ространснадзор проверит «ЮТэйр-Вертолетные услуги» после катастрофы
Лента новостей
Президент Южной Осетии рассказал о желании Асада посетить республику 10:57, Политика В МЧС предупредили москвичей о жаре до 32 градусов 10:50, Общество Ространснадзор проверит «ЮТэйр-Вертолетные услуги» после катастрофы 10:33, Общество Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 10:29, РБК и Volkswagen Teramont В Сочи нашли тело одного из двух унесенных рекой подростков 10:26, Общество Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России 10:24, Финансы Усик заявил об отсутствии желания менять украинское гражданство 10:03, Общество В Крыму откроется обновленный музейный комплекс «Херсонес» 10:00, Пресс-релизы В соцсетях появилось видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае 09:36, Общество В Utair рассказали о состоянии разбившегося вертолета Ми-8 и его экипаже 09:31, Общество Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 09:16, Партнерский материал Дело о расследовании крушения Ми-8 в Красноярском крае передали в Москву 09:13, Общество СМИ узнали о прибытии в Париж из ЦАР борта с телами погибших журналистов 09:11, Общество Основатель Kanobu создает онлайн-энциклопедию для геймеров 09:07, Технологии и медиа Пресс для России: к чему приведут предложенные в США санкционные меры 09:00, Политика На месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае нашли черные ящики 08:41, Общество Помпео выразил озабоченность милитаризацией КНР Южно-Китайского моря 08:17, Политика СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае 07:55, Общество Разбившийся Ми-8 на взлете задел лопастями груз другого вертолета 07:52, Общество Названы предварительные причины крушения вертолета в Красноярском крае 07:21, Общество В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета 06:50, Общество Reuters рассказал о докладе ООН о продолжении ядерной программы КНДР 06:42, Политика Путин подписал закон об изучении родных языков 06:26, Общество Экс-министр обороны Украины назвал причины ухода военных из армии 05:55, Политика В Китае запретили фильм о друге Винни-Пуха Кристофере Робине 05:31, Общество Грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане после миссии на МКС 05:17, Технологии и медиа WP узнала о контактах Бутиной с экс-членом команды Трампа 05:17, Политика Госдеп одобрил продажу боевых вертолетов Латвии на сумму $200 млн 04:15, Политика
Ространснадзор проверит «ЮТэйр-Вертолетные услуги» после катастрофы
Общество, 10:33
0
Ространснадзор проверит «ЮТэйр-Вертолетные услуги» после катастрофы

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проверит компанию АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» после того, как в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае погибли 18 человек. Об этом сообщается на сайте Ространснадзора.

«В центральном аппарате службы созданы оперативные штабы, назначены комиссии (в Сибирском и Уральском федеральных округах) для расследования катастрофы», — отмечается в сообщении.

В Ространснадзоре добавили, что в каждую комиссию включили представителей центрального аппарата службы. В то же время на место крушения вертолета выехал заместитель начальника управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Анатолий Храмцов.

«Ространснадзор выражает соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении службы.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение утром 4 августа в 180 км от города Игарка. На борту было три члена экипажа и 15 пассажиров, среди которых оказались работники компании «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Компания «Роснефть» создала собственный оперативный штаб, в задачи которого входит расследование происшествия и помощь родственникам погибших сотрудников.

Вертолет Ми-8 взлетал вслед за другим вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию. В результате он задел этот груз лопастями.

Западно-Сибирская прокуратура начала проверку в связи с крушением вертолета, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Позже оно было передано специалистам главного следственного управления СКР по Москве.

Теги: Красноярский край , Вертолет , Крушение
Главное
Разбившийся Ми-8 на взлете задел лопастями груз другого вертолета Общество
Материалы по теме
В соцсетях появилось видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае Общество
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter