Ространснадзор проверит «ЮТэйр-Вертолетные услуги» после катастрофы

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проверит компанию АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» после того, как в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае погибли 18 человек. Об этом сообщается на сайте Ространснадзора.

«В центральном аппарате службы созданы оперативные штабы, назначены комиссии (в Сибирском и Уральском федеральных округах) для расследования катастрофы», — отмечается в сообщении.

В Ространснадзоре добавили, что в каждую комиссию включили представителей центрального аппарата службы. В то же время на место крушения вертолета выехал заместитель начальника управления Госавианадзора по Сибирскому федеральному округу Анатолий Храмцов.

«Ространснадзор выражает соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении службы.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение утром 4 августа в 180 км от города Игарка. На борту было три члена экипажа и 15 пассажиров, среди которых оказались работники компании «РН-Ванкор» и подрядных организаций. Компания «Роснефть» создала собственный оперативный штаб, в задачи которого входит расследование происшествия и помощь родственникам погибших сотрудников.

Вертолет Ми-8 взлетал вслед за другим вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию. В результате он задел этот груз лопастями.

Западно-Сибирская прокуратура начала проверку в связи с крушением вертолета, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Позже оно было передано специалистам главного следственного управления СКР по Москве.